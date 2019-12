Die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates hat einen Privatkredit vom Betreiber des Bordells Artemis bekommen. Das bestätigte die Mitbegründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Moabit dem Tagesspiegel, nachdem zuerst die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet hatte. Laut dem Bericht hat sie zum 30. September 45.000 Euro vom Artemis-Geschäftsführer Hakki Simsek bekomme.

Wenn sie den Kredit in monatlichen Raten von 5000 zurückzahle, würden ihr die Zinsen erlassen, schreibt die Zeitung. So gute Konditionen gebe es bei keiner Bank.

Seyran Ates äußert sich

Am Freitagvormittag verschickte Ates dann eine Pressemitteilung. Sie habe „keinerlei wie auch immer gearteten unzulässige Vorteile“ in Anspruch genommen. Dass sie den Kredit bekommen hat, bestreitet sie nicht, der Vertrag dazu sei von einem Rechtsanwalt aufgesetzt worden und „enthält selbstverständlich angemessene Verzinsung“. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel bestätigte sie die Höhe des Kredits und den Namen Simsek als Darlehensgeber. Sie bestritt aber energisch, dass sie das Darlehen zinslos zurückzahlen könne. Es seien ortsübliche Zinsen vereinbart worden. Der Rechtsanwalt Silvin Bruns bestätigte dem Tagesspiegel. das bei dem Darlehensvertrag Zinsen vereinbart worden seien. "Sie sind dynamisch und liegen deutlich über EZB-Niveau." Die konkrete Höhe des Zinssatzes sagte er nicht. Seyran Ates sagte dem Tagesspiegel, sie habe kurzfristig das Geld benötigt und deshalb Simsek angesprochen, den sie seit langem kenne. Sie habe nicht mit einer Bank gesprochen, weil das zu lange gedauert hätte. Wenn sie gewusst hätte, was der Kredit medial auslöse, hätte sie jemanden anderen angesprochen, sagte Ates dem Tagesspiegel.

Ates schreibt zurzeit an einem Buch über Prostitution. Dafür hat sie mehrfach vor Ort recherchiert und mit Frauen gesprochen. In der Vergangenheit hatte sie sich sehr positiv über das Artemis geäußert. Wenn schon Prostitution solle es so sauber und fair ablaufen wie dort, sagt sie im vergangenen Jahr der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" – sie wiederholte das auch in der Pressemitteilung vom Freitag. Ihr privates Geschäftsverhältnis zum Artemis-Betreiber habe sie aber nie offengelegt, hieß es in der SZ.

Kein Verfahren nach Razzia im Artemis

Ates sagt darauf am Freitag, dass sie niemals verheimlicht habe, dass sie „Kontakt zum Artemis“ habe. Dass sie sich positiv über das Bordell geäußert habe, weil es eine geschäftliche Beziehung gäbe, habe keine Grundlage, weil das Gesagte lange zurückliege. Sie wirft dem Autor des SZ-Artikels vor „auf Basis nachweislich falscher Darstellungen mein gesellschaftliches Wirken und speziell mein Eintreten gegen Prostitution in Zweifel zu ziehen.“

Vor drei Jahren hatte es eine Großrazzia im Artemis in Halensee gegeben. Es folgten Ermittlungen wegen Menschenhandels und Steuerbetrugs. Am Ende wurde jedoch kein Verfahren eröffnet.

Zuletzt hatten die Ermittler noch versucht, eine Scheinselbstständigkeit der Prostituierten dort nachzuweisen – auch das hielt nicht. Anfang 2019 wurde klar: Es wird keinen Prozess gegen die Artemis-Betreiber geben.