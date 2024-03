„Die Hamas wird dich töten“ Palästinenser gesteht vor Berliner Gericht zahlreiche Straftaten  

Eine der Gründe, warum Wasim A. in Deutschland ist, sei die Hamas, sagt sein Verteidiger gleich zu Beginn vor Gericht. Der 24-jährige Palästinenser ist im Gaza-Streifen aufgewachsen und schließlich vor zwei Jahren unter anderem vor den Islamisten in die Bundesrepublik geflohen – wo er schließlich Berliner Polizisten mit eben dieser Terrororganisation drohte.

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 fiel A. durch zahlreiche Straftaten im Zusammenhang mit der Eskalation in Nahost auf. Immer wieder wurde der Angeklagte im Kontext von Versammlungslagen in Berlin-Neukölln aufgegriffen. In mehreren Fällen leistete er Widerstand gegen eingesetzte Polizisten.

Die Taten ereigneten sich alle im Zeitraum zwischen Oktober und November 2023. Seitdem sitzt A. in Untersuchungshaft. „Ich befinde mich seit dem 7. Oktober in einem emotionalen Ausnahmezustand“, sagte A. vor Gericht, „es sei schwer auszuhalten, wenn seine Heimat dem Erdboden gleich gemacht wird.“ Sowohl die Zieh- als auch die Stiefmutter des Palästinensers sollen infolge von israelischen Bombardements ums Leben gekommen sein, dazu kommen weitere getötete Familienmitglieder. „Ich schwanke zwischen Trauer und Wut“, sagt A. im Prozess.

Hals-ab-Geste und Hamas-Drohung

Diese Wut trifft auf Berlins Straßen vor allem Polizeibeamte. Mehrmals wird der 24-Jährige wegen Straftaten vorübergehend festgenommen und in die Gefangenensammelstelle gebracht. In einem Fall randalierte A. bereits im Transport zur Dienststelle in Tempelhof. Dort nahm er schließlich die Zelle auseinander, durch eine Luke drohte er einer jungen Polizistin mit einer Hals-ab-Geste und dem Satz „die Hamas wird kommen und dich töten“.

In einem anderen Fall im Oktober wurde A. auf der Sonnenallee von Polizisten angehalten, weil er zuvor pro-palästinensische Plakate anbrachte. Während der Maßnahme drehte sich der Palästinenser plötzlich zu einem unbeteiligten Passanten um, spuckte in seine Richtung und schrie „Jude, Jude, Israel“, schilderte ein Polizist als Zeuge vor Gericht.

24-Jähriger fragte „Risa“-Mitarbeiter nach Messer

Die Israelfeindlichkeit und der Antisemitismus zieht sich durch weitere angeklagte Straftaten. Während einer pro-palästinensischen Demonstration auf der Sonnenallee soll sich A. bei einem Mitarbeiter des Hühnchen-Imbisses „Risa“ auf Arabisch nach einem Messer erkundigt haben. Ein arabisch sprechender Polizist griff ein.

Im November wurden Polizisten schließlich in eine Geflüchtetenunterkunft in Plänterwald gerufen, um ein Hausverbot durchzusetzen und trafen dort auf den Palästinenser. Nachdem er von den Beamten nach draußen geleitetet wurde, wandte er sich an einen ebenfalls arabisch sprechenden Polizisten mit den Worten „du bist ein Jude“. Kurz darauf zückte er ein Messer und fuchtelte damit herum. Die Einsatzkräfte konnten ihn überwältigen.

Tatort: Hähnchenbude

Ein Anklagepunkt fällt aus der Reihe: Das Opfer diesmal kein Polizist, sondern ein Hausmeister, der gerade seine Mittagspause auf dem Hermannplatz verbrachte. Es ist ein Freitag im Oktober und der 62-jährige Berliner steht in der Schlange vor einer Hähnchenbude, als sich A. auf dem Fahrrad nähert. „Er fuhr mich fast um“, sagt der Mann im Zeugenstand, „er bremste nur kurz vor mir“. Es kommt zum Wortgefecht.

„Er faselte was von Palästina, ick sack was Palästina, dit is keen Fahrradweg“. Die Situation eskaliert. Mal wieder. Der Angeklagte zieht seinen Schuh aus und schlägt ihn dem Hausmeister ins Gesicht und verletzt ihn leicht. Seitdem gehe er mit „gemischten Gefühlen“ über den Hermannplatz, sagt er. „Ich bin eigentlich ein friedfertiger Mensch und dann werde ich einfach so angegriffen“.

Vor Gericht zeigte sich A. in diesem Fall geständig und bittet mehrmals um Entschuldigung. Es tue ihm sehr leid, sagt der Palästinenser, er habe eigentlich Respekt vor älteren Menschen. Der Hausmeister nimmt die Entschuldigung an. Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht vereinbaren schließlich einen sogenannten Deal. Daraufhin gibt der Palästinenser alle Taten zu und entgeht so einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

„kein luftleerer Raum“

Im Plädoyer des Staatsanwaltes werden vor allem die israelfeindlichen und antisemitischen Parolen hervorgehoben. „Das ganze fand nicht im luftleeren Raum statt, fast immer in Kontexten von Demonstrationen, fast immer mit Bezug zu Palästina“, heißt es. Immer wieder seien politische Parolen mit antisemitischen vermischt worden.

„Wir können nicht nachvollziehen, in welcher persönlichen Situation sich mein Mandat in diesen Tagen und Wochen aufgrund der weltpolitischen Situation befunden hat“, erinnert schließlich die Verteidigung. Außerdem werde in der Heimat des Palästinensers nicht differenziert zwischen Juden und Israelis. Ihm sei deswegen kein Antisemitismus zu unterstellen.

Der Richter verurteilt den 24-Jährigen schließlich zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Monate mehr gefordert. „Bitte nehmen Sie keinen schlechten Eindruck von mir mit. Ich bin ein anständiger Mensch“, sagte A., bevor er nach mehreren Monaten Untersuchungshaft in der JVA Moabit am Donnerstagnachmittag in die Freiheit entlassen wurde.