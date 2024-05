„Die kennen unsere Probleme nicht“ Berliner Obdachlose stellen Fragen an EU-Kandidaten

Ein zu geringes Einkommen, materielle Entbehrungen, kaum Geld zum Überleben: Etwa 17,7 Millionen Menschen sind in Deutschland 2023 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht gewesen. Etwa 50.000 Menschen leben laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe auf der Straße (Stand 2022).

Die Landesarmutskonferenz Berlin hat aufgrund dessen in Kooperation mit dem Arbeitskreis Wohnungsnot kurz vor der Europawahl am 9. Juni Menschen zu einem Gespräch mit Kandidaten verschiedener Parteien eingeladen. Das Angebot richtete sich insbesondere an wohnungslose, obdachlose und/oder von Armut betroffene Menschen sowie an Sozialarbeiter. Sie konnten den EU-Kandidaten ihre Probleme erläutern und erfahren, was die einzelnen Parteien und das EU-Parlament zur Bekämpfung von Armut beitragen.

Die Veranstaltung fand bei der Berliner Stadtmission am Zoo statt, die Mitglied der Landesarmutskonferenz ist. Zu Gast waren die EU-Kandidaten von fünf Parteien: Gabriele Bischoff, die seit 2019 für die SPD im Europäischen Parlament sitzt, Carsten Schatz, Fraktionsvorsitzender für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, Anastasia Vishnevskaya-Mann, EU-Spitzenkandidatin der FDP, Jan-Denis Wulff (Bündnis 90/Die Grünen) und der sozialpolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion Björn Wohlert.

Bei der Veranstaltung der Landesarmutskonferenz Berlin und des Arbeitskreises Wohnungsnot waren viele von Armut Betroffe zu Gast, die ihre Fragen an die Politiker stellen konnten. © Isabella Klose

Während die Gäste sich auf die fünf bereitgestellten Tische verteilen, wandern die Politiker von Tisch zu Tisch und haben jeweils 15 Minuten Zeit, Fragen zu beantworten. Wichtig ist den Gästen vor allem die Frage, wie ältere Menschen und Kinder vor Armut geschützt werden können.

Die kennen unsere Probleme nicht. Jürgen, von Armut Betroffener

Besonders souverän gibt sich keiner der fünf Politiker und Politikerinnen. Es gibt scheinbar eine große Diskrepanz zwischen dem, was die EU-Kandidaten erzählen möchten und dem, was die von Armut Betroffenen hören wollen. Das Problem ist klar: Für die konkreten Fragen und Probleme der Menschen haben die geladenen Politiker keine Antwort parat.

So will Jürgen, der in einer Ein-Zimmer-Wohnung lebt und von Armut betroffen ist, zum Beispiel wissen, warum er mit seinem wenigen Geld Rundfunkgebühren zahlen muss, obwohl er weder Radio hört noch fernsieht. Eine Antwort darauf kann ihm niemand geben, und auch keinen Lösungsvorschlag. Laut Jürgen liegt das daran, dass die Lebenswelten der Politiker und der von Armut Betroffenen zu weit auseinander liegen: „Die kennen unsere Probleme einfach nicht“, sagt der 79-Jährige.

Lilli sieht das ähnlich. Die 58-Jährige lebt aktuell bei ihrem Bruder und erlebt, dass obdachlose Menschen besonders nachts auf den Straßen nicht mehr sicher sind. Auch sie selbst sei schon geschlagen worden, weil sie einem offenbar Drogenabhängigen kein Geld geben wollte. Politiker könnten sich das gar nicht vorstellen. „Eigentlich müssten die selbst mal U-Bahn fahren und sich ein Bild davon machen“, sagt sie.

Wir sind hergekommen, weil wir unsere Meinung sagen wollen. Lilli, von Armut Betroffene

Die Politiker werden in ihrem fünfzehn Minuten pro Tisch mit Fragen, Erfahrungen und Vorwürfen förmlich bombadiert. Die Politiker bleiben in ihren Aussagen jedoch unkonkret: Björn Wohlert (CDU) will die Sozialprogramme weiterentwickeln, Anastasia Vishnevskaya-Mann (FDP) Wohnungsbau in öffentlicher Hand fördern und sich dafür einsetzen, dass in den sozialen Medien keine Gewalt mehr gezeigt wird. Jan-Denis Wulff (Bündnis 90/Die Grünen) will mehr Geld in die Polizei investieren und Carsten Schatz (Die Linke) und die SPD-Kandidatin Gabriele Bischoff wollen den Mindestlohn anheben.

Auch bei der Frage, was die EU dazu betragen kann, Armut zu verhindern, gibt es keine klare Antwort, außer: Fördermittel bereitstellen. Den Gästen, die auf der Straße leben, im S-Bahnhof verprügelt werden oder jede Woche vor dem geschlossenen Bürgeramt stehen, scheint das zu abstrakt zu sein.

Allerdings bleibt den Politikern auch kaum Zeit, sich eine Antwort zu überlegen, denn viele Gäste erzählen lange von ihren eigenen Erfahrungen, bevor sie ihre Frage stellen. Lilli bringt das Problem auf den Punkt: „Wir sind hergekommen, weil wir unsere Meinung sagen wollen.“ Dazu gebe es zu selten die Gelegenheit.

Zum Abschluss der Veranstaltung singt Martin, der ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe arbeitet, ein selbst komponiertes Lied. Für den Satz „Es gibt zu viele arme Leute - müsste doch gar nicht sein heute“ erntet er Zuspruch. Doch wenn die Frage des Nachmittags war, was die Europäische Union dagegen tun kann, scheint die Antwort am Abend zu lauten: Nicht viel.