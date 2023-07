„Die Situation wird immer schlimmer“ Wie sicher fühlen sich Besucher und Anwohner im Görlitzer Park in Berlin?

Der Görlitzer Park in Kreuzberg gilt seit geraumer Zeit als Kriminalitäts- und Drogen-Hotspot. Am Mittwoch wurde bekannt, dass es dort im Juni zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein soll. Dabei soll ein Pärchen in den frühen Morgenstunden von Drogendealern zuerst ausgeraubt und die Frau anschließend vor den Augen ihres Begleiters vergewaltigt worden sein. Am Donnerstag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass ein 22-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt.