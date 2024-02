Die wehrhafte Demokratie Warum Demonstrationen allein nicht helfen

Nach dem demonstrativen Hochgefühl am Wochenende macht sich bei einigen im Land Katerstimmung bemerkbar, und es drängen sich Fragen auf: Sind 150.000 Menschen auf einer Kundgebung, bei der es um das Wesentliche unserer Gesellschaft geht, in einer Stadt wie Berlin wirklich viel? Wollten dort tatsächlich alle dasselbe, oder doch zumindest das Gleiche? Bringt das eigentlich was? Und: Wie geht es jetzt weiter?

Eine „Brandmauer“ sollte die Menschenkette darstellen, aber wo genau diese steht, darüber gibt es keinen Konsens. Etliche Gruppen im Organisationsbündnis verfolgen vor allem ihre Partikularinteressen, die oft im Widerspruch zueinander stehen. Und viele, die als Bürgerinnen und Bürger nur eines wollten, nämlich ihre Sorge vor extremistischen Bestrebungen zum Ausdruck zu bringen, waren irritiert bis abgestoßen von einigen der Reden.

Nur der Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal gelang es, frei von Polemik und der Suche nach billigem Applaus alle einzuschließen, die das verteidigen wollen, was auch Grundlage dieser Demonstration war: den demokratischen Rechtsstaat.

Lorenz Maroldt ist Chefredakteur des Tagesspiegels. Er findet die Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus begrüßenswert, sieht in ihnen allein aber noch keine Lösung der Probleme, mit denen unsere Demokratie zurzeit konfrontiert wird.

Geradezu erleichternd ist da die Erinnerung, dass Demonstrationen allein die Demokratie nicht sichern oder gar retten werden. Wenn es gut läuft, dienen sie dazu, jenen Mut zu machen, die sich dort alleingelassen fühlen, wo der Rechtsextremismus bereits Mainstream ist, also: als „normal“ gilt. Wenn es schlecht läuft, bestätigen sie am Ende womöglich noch jene, gegen die sie sich richten.

Die Frage, vor der alle stehen, die nicht wie die AfD ein anderes Land und damit ein anderes Staatssystem wollen, sondern allenfalls eine bessere Politik in den bestehenden Strukturen, lautet also: Wie verhindert eine Demokratie, dass sie mit ihren eigenen Mitteln, also einer Wahl, abgeschafft wird?

Sorgloser Umgang mit demokratischen Institutionen

Die Schriftstellerin Anne Rabe hat dazu gerade im „Checkpoint“-Podcast festgestellt: „Es wird teilweise recht sorglos mit den Institutionen der Demokratie umgegangen.“ Tatsächlich erodieren diese Institutionen, zu denen auch die demokratischen Parteien gehören. Dazu beigetragen hat die verhängnisvolle Neigung, jede Suche nach einem Kompromiss als „Streit“ und damit als Schwäche zu diffamieren.

Der Streit über den richtigen Weg ist konstitutionell für eine parlamentarische Demokratie. Die Behauptung einfacher Lösungen komplexer Probleme ist dagegen charakteristisch für extremistische Politik. Letztere zu widerlegen, ist mühsam, aber wichtig. Dazu gehört es allerdings, Probleme auch anzuerkennen, oder sie überhaupt erstmal zu sehen. Daran mangelt es in der Politik, ebenso wie an nachvollziehbaren Prioritäten.

Dass nicht alle, die sich der AfD zuwenden, Demokratieverächter ohne Herz und Verstand sind, lässt sich mit etwas Mut und Fantasie den Umfragen der vergangenen Tage entnehmen. Je mehr über die menschenverachtenden, völkischen Pläne des immer stärker werdenden rechtsextremistischen Teils der Partei durch unabhängige Medien bekannt wurde, desto deutlicher verlor die AfD an Zustimmung.

Und die hasserfüllte Rede der Vorsitzenden Alice Weidel bei der Generaldebatte im Bundestag mag zwar den Höcke-Flügel der Partei begeistert haben, dürfte aber auch manchen, die eine Protestwahl erwägen, doch klargemacht haben, wie heiß das Feuer ist, mit dem sie da spielen. Kommt die AfD an die Macht, bedeutet das eine rechtsextremistische Republik – und eine gnadenlose Gesellschaft, die ihre Gegner vernichten will.

Demokratie braucht dauerhafte Zuwendung

Wer das verhindern will, darf sich nicht mit dem schönen Gefühl einer auf den ersten Blick machtvoll erscheinenden Demonstration zufriedengeben. Die Demokratie lebt von der dauerhaften Stärke ihrer Basis, also der Zuwendung möglichst vieler Menschen zu ihren Institutionen.

Wenn demokratische Parteien, weil es ihnen an Mitgliedern fehlt, sich aus ganzen Regionen zurückziehen müssen, überlassen sie ihren Gegnern und Feinden das Feld. Wenn unabhängige Medien mangels Möglichkeiten und weil es für sie zu gefährlich wird, nicht mehr recherchieren und berichten können, bereiten Extremisten ihre Pläne im Verborgenen vor. Und wenn das Verbot einer Partei, die in Teilen so verfassungsfeindlich auftritt wie die AfD, aus Angst vor dem juristischen Misserfolg und einer sie stärkenden Trotzreaktion nicht einmal erwogen wird, bestätigt das nur die rechte Mär vom schwachen, zu Recht verspotteten Staat.

Das NPD-Verbotsverfahren scheiterte, weil die Partei zu klein war. Wird jetzt gewartet, bis die AfD für ein Verfahren zu groß geworden ist? Demonstrationen sind Teil einer wehrhaften Demokratie. Aber nur einer.