Diese Drinks müssen Sie erst suchen Wo sich Berlins Untergrund-Gastro versteckt

Wer in Berlin essen und trinken gehen will, muss nicht lange suchen. Aber er kann: Inmitten der wuselnden Gastroszene der Hauptstadt bleibt so manch Edelrestaurant und Speakeasy-Bar gern im Verborgenen. Wir verkürzen Ihre Fahndung – und verraten, wo Sie Berlins hipste versteckte Lokalitäten entdecken.