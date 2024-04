Tagesspiegel Plus Diplomaten als Verkehrsrowdys in Berlin : Parkverstöße, Unfallflucht – so viel Bußgeld entgeht der Polizei

Rowdy-Bilanz: Nach der Corona-Pandemie registrierte die Berliner Polizei 2023 wieder mehr Verkehrsverstöße von Diplomatenautos. Die USA führten dabei die Länder-Liste mit deutlichem Vorsprung an.