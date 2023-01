Direkt neben ehemaliger „Russenoper“ Berlin-Lichtenberg benennt Platz nach der ukrainischen Stadt Odesa

Lichtenberg bekommt einen Odesaplatz, benannt nach der Stadt im Süden der Ukraine, am Schwarzen Meer. Das Bezirksamt wird am Montag, 16. Januar, um 11 Uhr den neugestalteten Marktplatz zwischen Rheinsteinstraße und Ehrenfelsstraße in Karlshorst eröffnen und feierlich als „Odesaplatz“ benennen. Der Platz hatte bisher keinen Namen.

