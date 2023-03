„Dorfcharakter geht verloren“ Ärger um Neubauprojekt in Berlin-Staaken

Neben dem alten, urigen Dorfkern von Berlin-Staaken entsteht am einstigen Flugplatz ein riesiges Wohnviertel, das unter dem eher unpassendem Namen in der fernen Peripherie vermarktet wird: der „Metropolitan Park“. Wo einst Kati Witt zur Welt kam und wo bis 1998 Ärztinnen und Pfleger sich um die Patienten im Doktor-Georg-Benjamin-Krankenhaus kümmerten (hier der Tagesspiegel-Text vom Umzug), lag 20 Jahre alles brach.

Doch seit einiger Zeit kehrt immer mehr Leben ein in den DDR-Ruinen: Im Freibad und am Sportplatz sowieso, aber auch in den schicken Wohnungen im früheren Krankenhaus. Zusätzlich entsteht in einem der denkmalgeschützten Gebäude die „Freie Walddorfschule St. Georg“ (470 Kinder und Jugendliche).

Doch das Viertel wächst 2023 noch weiter – zum Unmut so mancher Alt-Staakener. Die Bebauungspläne liegen am Mittwoch via Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, der aktuellen Tagesmappe im Rathaus bei.

2026 soll das Wohnprojekt fertiggestellt sein

„Es gingen zahlreiche Stellungnahmen aus dem Dorfkern Staaken ein, die sich gegen die geplante Höhe der Neubebauung auf dem Krankenhausgelände ausgesprochen haben. Es wurde darauf verwiesen, dass im Umfeld des Dorfkerns zumeist eine eingeschossige Bebauung vorhanden sei“, heißt es in den Plänen, die im Rathaus geprüft worden sind. „Aufgrund der Höhe der Neubebauung wurde die Sorge mitgeteilt, dass der ‚Dorfcharakter‘ im Dorfkern Staaken entlang der nahe gelegenen Hauptstraße verloren gehe.“ Doch dem wollte das Bezirksamt nicht folgen und meint, dass das alte Dorf und das Krankenhausgelände nicht zusammengehöre: Hier die ganze Akte mit der Argumentation zum Lesen. Oben sehen Sie die 1. Simulation der Neubauten.

So sollen die Neubauten aussehen. © Kondor Wessels/Grüne Freiheit

Vermarktet werden die Neubauten unter dem Namen „Grüne Freiheit“. „In drei Bauabschnitten mit zwölf Gebäuden realisiert Kondor Wessels Wohnen Berlin GmbH ca. 430 Wohnungen und zwei Tiefgaragen auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Staaken“, heißt es auf der Projektseite. Fertigstellung: 2026.

