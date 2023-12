„Dort gibt es nahezu eine Garantie” Das sind Berlins Eisvogel-Hotspots

Eisvögel können Neugierige auch im Winter beobachten, denn die Tiere sind keine Zugvögel. Dafür muss man die bunten Vögel allerdings erstmal finden – das ist gar nicht so leicht. Wo geht man da am besten hin in Berlin? Wir haben den Berliner Wildtierexperten Derk Ehlert nach seinen Tipps befragt.