Tagesspiegel Plus Drohende Wohnungslosigkeit in Berlin : Wie ein altes Programm Menschen in sozialer Not helfen könnte

Die sogenannten 67er-Hilfen bekämpfen nachhaltig Wohnungslosigkeit. Doch finanzielle Fehlanreize untergraben das Programm – und kosten Millionen. Soziale Träger fordern eine Reform.