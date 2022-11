Ein Elch namens Bert Tierische Begegnungen und malerische Ausblicke im Brandenburgischen Zweistromland

Gelassen blickt der stattliche Hirsch auf, bevor er ruhig und erhobenen Hauptes in die Schutzzone trabt. Wird es den tierischen Bewohnern im Wildgehege Glauer Tal zu viel, suchen sie ihre Rückzugsorte auf. Das Wildgehege mit Naturparkzentrum ist das Herzstück des Naturparks Nuthe-Nieplitz. Hier können Wander- und Radwege erfragt oder die App Nuthe-Nieplitz-Tours aufs Handy geladen werden.

Mit der App kommen die verschiedenen Tourenvorschläge direkt aufs Handy. Wer sich den Weg zum Naturparkzentrum sparen möchte, kann die Anwendung auch im App-Store herunterladen. Mit Blick aufs Handy, aber natürlich immer wieder auf Hügel und Wälder – und jeder Menge Sicht ins Weite – bietet die Region einzigartige Impressionen.

Familien mit Kindern und Neu-Entdecker:innen des rund 7000 Hektar großen Naturparks sei ein Besuch im Zentrum bei Glau empfohlen. Neben Informationen rund um den Park mit seiner Fauna und Flora, werden Produkte aus der Region angeboten.

Das Wildgehege Glauer Tal teilen sich die Mufflons mit Dam- und Rotwild. © IMAGO / Hohlfeld

Von hier aus geht es ins Wildgehege. Auf 160 Hektar beweiden Dam-, Rot- und Muffelwild die Flächen, halten das Land offen und geben damit seltenen Insektenarten eine Heimat. Auf Rundwanderwegen kann das Gehege erkundet werden. Für Kinder wird das Erlebnisheft „Mit Nunie zu den wilden Tieren“ angeboten. Eine spannende und erlebnisreiche Safari mit dem Naturpark-Maskottchen „Nunie“, die nicht nur Kinder schlauer macht.

Wer noch mehr Abenteuer sucht, kann einen Entdeckerrucksack ausleihen und damit auf Tour gehen. Die begehrten Stücke sollten allerdings im Vorfeld reserviert werden. Gleiches gilt für das Wattmobil, dass auch Menschen mit Geheinschränkungen einen Besuch im Gehege ermöglicht. Die Ausleihe ist kostenlos. Der Eintritt ins Gehege kostet 5, ermäßigt 3 Euro, für den Hund wird 1 Euro fällig. Für 12 Euro gibt es eine Familienkarte.

Der Naturpark darf ohne Eintritt erwandert werden. Wäldchen, Kulturland und malerische Brandenburger Dörfer sind zu erkunden. Die lieblichen Flüsschen Nuthe und Nieplitz, die dem Park seinen Namen gaben, eindrucksvoll gewachsene Krüppelkiefern, Sanddünen und Aussichtstürme, die wahrhaftigen Überblick versprechen, harren ihrer Entdeckung.

Das zauberhafte, sich weithin erstreckende Blankensee, mit gleichnamigem See und Fischräucherei, Schloss und reichlich Dorfidyll ist mit seinem Bauernmuseum auch an weniger trockenen Tagen einen Besuch wert. Dort kann man auch in uriger Kleingastronomie einkehren und von der Schlossbrücke wildromantische Ausblicke genießen.

Vom Parkplatz am Naturparkzentrum kann Blankensee bequem erwandert werden. Ein anderer Wanderweg führt zum Löwendorfer Berg mit hölzernem Aussichtsturm. Bei klarem Wetter reicht die Sicht bis nach Berlin zum Fernsehturm. Wer den Blick nicht ganz so weit streifen lässt, kann von oben die Aussicht über den Naturpark genießen. Dafür vom Parkplatz der Straße Richtung Glau folgen und bei der nächsten Möglichkeit recht abbiegen.

Was jetzt alles los ist Hin und zurück kommt man etwa mit dem Kranich-Express. Die Fahrten mit dem Rufbus sollten unter der Rufnummer 03371-628181 im Voraus gebucht werden. Im Naturpark Nuthe-Nieplitz werden dieses Jahr noch einige Veranstaltungen angeboten. Am 20. November werden Adventskränze aus Naturmaterialien gebastelt, am 23. November gibt es einen Vortrag zum Nahrungsangebot für Wildbienen und andere Insekten, am 17. Dezember kann das Wildgehege auf einem Planwagen erkundet werden. (SP) Weitere Informationen zum Naturpark Nuthe-Nieplitz gibt es online unter www.nuthe-nieplitz-naturpark.de.

Der Feldweg führt zur Linken an einer Mutterkuh-Herde vorbei. Kuh-Weiden sollten im Naturpark Nuthe-Nieplitz immer einem genaueren Blick unterzogen werden. Denn seit einigen Jahren sucht ein Elch namens Bert immer wieder die Rinderherden der Region auf. Der aus Polen eingewanderte Elch suchte bereits mehrfach die Gesellschaft von Kühen im Naturpark. Man erkennt ihn an einem gelben Halsband, mit dem seine Wanderbewegungen aufgezeichnet werden.

In Blankensee gibt’s nicht nur ein Schloss und jede Menge Dorfidyll, sondern auch wildromantische Ausblicke im Vogelschutzgebiet. © TSP/Annette Kögel

Weiter geht es, auf der anderen Seite des Wildgeheges vorbei, durch einen Kiefernwald. Hier wird die Vergangenheit wieder lebendig. Denn wo heute Wanderer ihre Freude an der Natur haben, fuhren bis vor etwa 30 Jahren die Panzer. Wie so viele Truppenübungsplätze rund um Berlin ist auch dieser hier, dank dem Einsatz von eifrigen Naturschützern, ein Refugium für geschützte Tiere wie Wolf und Waldkauz geworden. Die Relikte der militärischen Nutzung findet man im Wald unter Blättern versteckt, vom Moos überwuchert.

Der gut ausgeschilderte Wanderweg führt durch den jungen Kiefernwald auf die Bundesstraße 246 zu. Direkt an der Straße steht das „Waldrestaurant Priedel zum Turm“, das für seine bodenständige Küche bekannt ist. Schnitzel vom Saalower Kräuterschwein sind die Spezialität des Hauses. Am Wochenende kocht der Chef nur nach Reservierung.

Suppe als Wegzehrung Tomatensuppe to go als Stärkung – so geht’s: eine Knoblauchzehe und eine kleine Zwiebel in etwas Olivenöl andünsten. Bevor sie bräunen, 500 Gramm in Würfel geschnittene, frische Tomaten dazugeben, fünf Minuten dünsten. Eine Packung pürierte Tomaten und eine halben Liter Gemüsebrühe dazugeben. Salz, Pfeffer und getrockneten Thymian, Rosmarin und Oregano dazu, dann zehn Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb drücken und mit dem Mixer pürieren. Je nach Geschmack kann noch ein Löffel Sahne untergerührt werden. Dazu passen Berliner Klappstulle, mit Butter bestrichenes Graubrot oder gewürfelter Käse, etwa Edamer oder Gouda. Zum Auswischen der Becher etwas Küchenrolle mitnehmen. Ehrensache, dass nach so einem schönen Winterpicknick nichts in der Natur zurückbleibt und alles mitgenommen wird. (SP)

Wer eine eigene Brotzeit dabei hat, zieht weiter und hofft, dass der Picknickplatz oben auf dem Löwendorfer Berg frei ist. Dazu muss aber erst einmal der 103 Meter hohe Berg bezwungen werden. Für Brandenburger Verhältnisse eine fast alpine Etappe dieser rund fünf Kilometer langen Tour. Bei Wanderungen in der kühlen Jahreszeit sollte unbedingt eine Thermoskanne mit warmer Suppe dabei sein.

Ein Erlebnis ist auch die Wanderung auf den Fuchsberg. Beinahe fühlt sich die Wandergruppe von Berliner:innen und Brandenburger:innen wie im Mittelgebirge. Aufstieg, Abstieg, schmale Pfade, gut, dass auch in der Truppe jemand eine Offline-Wander-App auf dem Handy hat. Dann sind wir oben, auf dem Ausguck, mit dem großen hölzernen Gipfelkreuz. Nun, der Brocken ist es nicht, aber dennoch eine Höhe, die zur Rast mit Weitblick einlädt.

Die letzte Station bietet in Zeiten wie diesen Visionen. Das Schild „Friedensstadt“ scheint aktuell wie nie: Im Trebbiner Ortsteil Glau, 1920 durch den Religions- und Sozialreformer Joseph Weißenberg gegründet, gibt es heute soziale, medizinisch-therapeutische und pädagogische Einrichtungen. Die ehemalige sowjetische Garnison Glau ist dagegen Geschichte.

Zur Startseite