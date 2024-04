„Ein Schaulaufen des Antizionismus“ Zentralrat verurteilt geplanten „Palästina-Kongress“

Der Zentralrat der Juden wendet sich in scharfen Worten gegen einen für das Wochenende geplanten „Palästina-Kongress“ in Berlin. „Diese Veranstaltung ist ein Schaulaufen des Antizionismus und wird ganz sicher keine Antworten auf das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza finden“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Donnerstag auf der Plattform X (früher Twitter). „Im Gegenteil: Wer den Terror der Hamas ausblendet und damit auch die mörderische Strategie der Organisation gegen die eigene Bevölkerung, der diskreditiert sich selbst.“