Gebäude in Friedrichsfelde evakuiert Ein Toter und mehrere Verletzte nach Hochhausbrand in Berlin

Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Friedrichsfelde haben alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses ihre Wohnungen verlassen müssen.

Insgesamt 200 Wohneinheiten waren in der Nacht zum Freitag von der Evakuierung betroffen, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Menschen seien in ein Hotel gebracht worden. Nachdem der Brand am Donnerstagabend erfolgreich gelöscht wurde, seien Strom und Gas in dem Gebäude abgeschaltet worden.

Bei dem Brand war am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Elf weitere Verletzte seien vor Ort medizinisch betreut worden, sagte ein Feuerwehrsprecher weiter. Sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Es habe zunächst im dritten Obergeschoss des elfgeschossigen Gebäudes gebrannt. Dann habe sich das Feuer auf das vierte Obergeschoss ausgebreitet. 91 Einsatzkräfte seien am Brandort gewesen. Weitere Informationen zu dem oder der Toten sowie den Verletzten gab es zunächst nicht. (dpa)

