Einhandmesser, Schreckschusswaffe, Schlagstöcke Polizei beschlagnahmt Waffen bei jungen Männern in Berlin-Kreuzberg

Bei fünf jungen Männern hat die Berliner Polizei am Freitag in Kreuzberg mehrere Waffen gefunden und beschlagnahmt. Dazu zählten ein Einhandmesser, Teleskopschlagstöcke, eine Schreckschusswaffe samt Magazin, einen verstärkten Handschuh und zwei sogenannte Kubotans – kleine Stäbe, die die in verschiedenen Kampfkünsten für den Nahkampf verwendet werden, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte. Zuerst hatte die Behörde ein Bild des Fundes auf der Plattform X gezeigt.