Die Polizei beobachtet und begleitet an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die Beerdigung des am Samstag in Berlin-Neukölln getöteten Mohamed R. aus der arabischstämmigen Clan-Szene. Zu der Bestattung werden auf dem Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg möglicherweise einige hundert Männer erwartet.

Schon nach der Tat hatten sich nachts etwa 200 Männer vor einem Krankenhaus versammelt. Der 25-Jährige war auf einer Kirmes im Park Hasenheide bei einem Streit erstochen worden. Der Täter ist bislang nicht gefasst.

Wie der Tagesspiegel aus Sicherheitskreisen erfuhr, war das Opfer Mohammed R. mit Angehörigen unterwegs, als sie mit einer anderen Clique in Streit gerieten. Bis zu 30 Männer hätten sich erst angepöbelt, schließlich in einem Handgemenge angegangen. Die Gruppe um den mutmaßlichen Täter wird ebenfalls einer Großfamilie zugerechnet.

Auf demselben Friedhof war bereits im Herbst 2018 der erschossene ältere Bruder des jetzt Getöteten, Nidal R., bei einer aufsehenerregenden Veranstaltung beerdigt worden. Damals reisten etwa 2000 Männer aus der Clan-Szene aus ganz Deutschland an, darunter Familienoberhäupter bekannter Großfamilien. Auch die Mörder von Nidal R. sind bis jetzt nicht gefasst. Die Beerdigung am Donnerstag soll aber nicht so groß und spektakulär werden wie die vor knapp vier Jahren.

Die Großfamilie R. zählte zu jenen Clans, die das Bundeskriminalamt der organisierten Kriminalität, kurz der OK, zurechnet: Diese Clan-OK sei „von verwandtschaftlichen Beziehungen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft“ und „eskalierenden Gewaltdelikten“ geprägt. Regelmäßig fallen Angehörige dieser Familien durch „Tumultlagen“, aber auch schwere Rohheitsdelikte auf. (Tsp, dpa)