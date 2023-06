Eisenzahn greift durch Im „Berliner Unwillen“ gipfelte 1448 der Streit zwischen Kurfürst und Bürgerschaft

Rolands letztes Stündlein hatte geschlagen, dem besseren Effekt zuliebe des Nachts, war ja klar. Eine Schar behelmter Waffenknechte war bei Fackelschein zu der Statue marschiert, vorneweg ein Herold, der den Bürgern der Doppelstadt Berlin-Cölln den letzten Zweifel über das Ende ihrer traditionellen Rechte nahm: „Im Namen des Markgrafen, unseres allergnädigsten Herrn, des Kurfürsten Friedrich des Andern! In seinem Namen nehmen wir diesen Roland hinweg, als welcher das Sinnbild war des obersten Gerichts und Blutbanns, so dieser Stadt zustand, und von nun an steht er ihr nicht mehr zu.“