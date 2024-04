Endlich ist der Radweg frei! Pendlerstrecke nach langer Bauzeit wieder befahrbar

Jahrelang wurde gebaut, gebuddelt, geschimpft („Plötzlich stand ein Zaun auf dem Radweg“) – seit Montag kann man den Kopenhagen-Radweg in Berlin wieder regulär benutzen. „Am 8. April konnte eine im Auftrag des Landes Berlin neu errichtete Teilstrecke des Fernradweges Berlin-Kopenhagen zu dessen Unterführung unter der Brücke für den Verkehr freigegeben werden“, teilte das Wasserstraßen-Neubauamt um Rolf Dietrich mit. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, denn den Radweg nutzen viele Pendler in die Stadt.