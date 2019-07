In der Mittagssonne ist der Spielplatz leer. Die Schaukeln hängen ruhig, die Hochbeete blühen und unter einem Baum steht ein Spielzeugeimer, dessen Sandfüllung mit einer Feder dekoriert ist. Um dieses beschauliche Spielplatzgrundstück an der Ecke Liselotte-Herrmann-Straße/Hans-Otto-Straße im Prenzlauer Berg ist ein Machtkampf zwischen dem Bezirk Pankow und der Malico Grundbesitz GmbH entbrannt. Jüngste Entwicklung ein Enteignungsverfahren ist, das der Bezirk wie berichtet vor einigen Monaten beantragt hat.

Mareike Thiel ist Erzieherin in der Kita "Guckloch" auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein- bis zweimal pro Tag kommt sie mit den Kindern hierher um zu spielen, sagt sie. Es gäbe im Kiez pro Straße etwa drei Kitas und einen Spielplatz. Das sind zwar viele Spielplätze, doch sie würden auch tatsächlich alle gebraucht, zumal nicht alle im Sommer Schatten hätten. Der Spielplatz, um den es hier geht, aber schon.

Im Sommer legt Thiel manchmal einen Gartenschlauch über die Straße und füllt damit ein Planschbecken, sagt sie. Die Pflanzen würden sie dann gleich mitbewässern. Überhaupt bewirtschafte die Kita "Guckloch", wie zwei andere Kitas auch, ein Hochbeet auf dem Spielplatz.

Doch den Spielplatz könnte es bald nicht mehr geben. Die Malico Grundbesitz GmbH will auf dem Grundstück bauen oder zumindest für ihre Flächenanteile wie für Bauland entschädigt werden. Der Bezirk wiederum will den Spielplatz um jeden Preis erhalten. Beide sind Teil einer Erbengemeinschaft, die das Grundstück seit 1997 als Spielplatzgelände an das Land Berlin vermietet. Dem Land gehört ein Sechstel des Grundstücks.

Wettlauf um den Ankauf der Anteile

Malico hat 2015 angefangen, einigen der Miterben ihre Anteile abzukaufen, und ist somit ebenfalls in die Erbengemeinschaft eingetreten. Um den dauerhaften Bestand als Spielplatz zu garantieren, hätte das Land Berlin sich wohl schon früher darum kümmern müssen, alleiniger Eigentümer des Grundstücks zu werden und hierfür die Flächenanteile der anderen Erben aufzukaufen. So aber begann ein Wettlauf um den Ankauf der Anteile etlicher Privatpersonen.

Malico besitzt inzwischen mindestens fünf Zwölftel der Anteile. Bei zwei weiteren Zwölfteln prozessiert der Bezirk noch gegen die Baugesellschaft. Er fordert von der Malico GmbH, diese Anteile herauszugeben, da das Land ein Vorkaufsrecht ausgeübt habe, das es als Mitglied der Erbengemeinspruch grundsätzlich in Anspruch nehmen kann. Die Klage wurde in erster Instanz abgelehnt. Dagegen hat das Land aber Berufung eingelegt.

2017 kündigte Malico dem Bezirk Pankow als Verwalter für die Mehrheit der Erben den Mietvertrag für das Spielplatzgrundstück, um so eine angebliche "Totalblockade der Stadt" zu beenden - diese habe jedes Gespräch über die Zukunft des Grundstücks und die Wünsche der Malico verweigert. Weil der Bezirk den Spielplatz jedoch weiter geöffnet ließ, schloss sich eine Räumungsklage an. Auch über diese muss noch gerichtlich entschieden werden.

Wegen des andauernden Streits in der Erbengemeinschaft hat Malico vor einem Jahr zudem die Auflösung ebendieser beantragt. Wird diesem Antrag stattgegeben, wird das Grundstück von der Abteilung für Zwangsversteigerungen des Amtsgerichts Mitte meistbietend versteigert.

Malinco fordert höhere Entschädigungssumme

Das Land Berlin hätte in diesem Fall wohl verschwindend geringe Aussicht darauf, das Grundstück zu erstehen. Im Gegenzug und unter Berufung auf den seit 2002 gesetzlich festgeschriebenen Bebauungsplan, der das Grundstück als öffentlichen Spielplatz festlegt, hat der Bezirk nun am 19. Februar dieses Jahres ein Enteignungsverfahren beantragt.

Am Bebauungsplan und der darin bestimmten Festsetzung des Grundstücks als öffentlicher Spielplatz zeigen sich die zentralen Linien des verfahrenen Konflikts: Der Bezirk hat möglicherweise zu sehr auf die Durchsetzungskraft des Bebauungsplans gesetzt, in der Annahme, dass damit der Fortbestand als Spielplatz ohnehin gesichert sei. Zumindest aber hat der Bezirk versäumt, rechtzeitig die Anteile der anderen Erben aufzukaufen, bevor ein profitinteressiertes Immobilienunternehmen wie die Malico GmbH auf die Idee kam, dies systematisch zu betreiben, und den Bezirk damit in Zugzwang brachte.

Malico selbst gibt zwar an, durchaus bereit zu sein, die Anteile wieder abzutreten: "Keiner der Erben wird sich bei einer Entschädigung zum Bodenrichtwert für Bauland gegen die Stadt stellen", sagte der Geschäftsführer dem Tagesspiegel. Allerdings: Als Bauland mit möglicher mehrstöckiger Bebauung wäre das Grundstück laut Malico über fünf Millionen Euro wert, als Grünland nur 1,2 Millionen. Bislang habe das Land nur deutlich unter 500.000 Euro als Entschädigung geboten.

Aus Sicht der Immobiliengesellschaft ist das Grundstück jedoch in jedem Fall als Baugrund anzusehen. Die Preise, die Malico 2015 für die Anteile bezahlt hat, wären dann allerdings ebenfalls weit unter dem faktischen Wert gewesen. Das zumindest vermutet das Landgericht Berlin in einem Urteil vom März 2018: Malico dürfte die Anteile wohl selbst zum viel günstigeren Preis für Grünland erworben haben.