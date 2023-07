Entwarnung in Berlin-Spandau Schusswaffe ist Spielzeugpistole für ein Theaterstück

Zu der Gefahrenlage in Spandau gibt die Polizei Berlin auf Twitter Entwarnung: Es handele sich „um eine Spielzeugpistole, mit der heute ein Theaterstück aufgeführt werden soll“. Zuvor hatte die Polizei gewarnt, dass sich in Berlin-Spandau eine Person mit einer Schusswaffe aufhalten könnte. Am Freitagvormittag war ein Anruf eines Bürgers eingegangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Demnach hatte sich die Person rund um den Carlo-Schmid-Platz im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt aufgehalten. In diesem Bereich sind mehrere Schulen. So etwa die Carlo-Schmid-Oberschule und die Grundschule am Birkenhain. Wie sich nun herausstellte, handelte es sich bei der Person um eine Schülerin, die die Spielzeugpistole als Requisite bei sich trug.

Wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel mitteilte, hatte zwar eine mögliche Gefährdungssituation bestanden, aber kein konkreter Verdacht auf eine Straftat. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.