„Er hat meine Tochter getötet“ Lkw-Fahrer nach Unfall mit Radfahrerin auf Frankfurter Allee vor Gericht

Der Angeklagte, das ist der Mutter besonders wichtig, soll sich endlich seiner Verantwortung stellen. „Dieser Fahrer muss dem, was er getan hat, ins Auge sehen: Er hat meine Tochter getötet“, schreibt Cécile Heritier dem Tagesspiegel in einer E-Mail. Am kommenden Donnerstag steht der Mann, der mit seinem Lkw am 21. Mai 2021 Cécile Heritiers Tochter Laëtitia Graffart in der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain überfahren hat, wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.