Er lief Schlangenlinien auf der Sonnenallee : Mann in Berlin-Neukölln von Autofahrer erfasst und schwer verletzt

Ein Mann lief in der Nacht zum Dienstag auf der Sonnenallee. So weit, so Berlin. Warum er aber von einem Autofahrer erfasst wurde, obwohl der immer wieder ausweichen wollte, ist unklar.