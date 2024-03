Es ist erschreckend. Die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette lagerte in ihrer Wohnung Waffen und Sprengmittel, als wolle sie in einen Bürgerkrieg ziehen. Nicht auszudenken, Klette und ihre immer noch untergetauchten „Genossen“ Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub hätten mit Kalaschnikow und Panzerfaust mitten in Berlin Raubüberfälle verübt. Mit Angriffen auf Supermärkte und Geldtransporter hatte das Trio mutmaßlich seit 1999 das Überleben im Untergrund finanziert. Und die Gefahr ist nicht gebannt.