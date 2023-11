Erfolglose Kitaplatzsuche Diese Familien trifft es am häufigsten

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) hat im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung untersucht, ob der Bedarf an frühkindlicher Bildung gedeckt wird. Dabei blickten die Forscher auch auf Ungleichheiten zwischen verschiedenen Familien. Christa Katharina Spieß, eine Autorin der Studie, warb bei der Vorstellung für einen weiteren Kita-Ausbau: „Wir brauchen insbesondere mehr wohnortnahe und ganztägige Betreuungsmöglichkeiten.“

Sie erklärte, dass frühkindliche Bildung entscheidende Vorteile hat: „Gute Kitas wirken positiv auf die Entwicklung von Kindern, insbesondere bei Kindern aus Familien mit geringen Ressourcen.“ Diese Kinder könnten in der Kita ihre kognitiven Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen stärken und mit geringerem Rückstand zu ihren Altersgenossen in die Schule starten.

Kitaplätze schaffen Gleichberechtigung

Des Weiteren sei es für Eltern einfacher, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn ihr Kind einen Kitaplatz hat, so Spieß. Das gelte besonders für Frauen. Frühkindliche Bildung sei somit ein Schlüssel für eine höhere Erwerbsbeteiligung und mehr Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Gerade ärmere Familien könnten auch ihren Lebensstandard steigern, wenn der Mutter Arbeit ermöglicht werde. Das sei auch ein Mittel gegen Kinderarmut, so Spieß.

Die Studienautoren konnten zeigen, dass es in vielen Familien einen sogenannten Kita-Gap gibt: Von dem spricht man, wenn Eltern sich einen Kitaplatz wünschen, ihr Kind aber trotzdem nicht in die Betreuung geht. Bei Kindern über drei Jahren ist diese Lücke gering, hier ist das Angebot inzwischen gut ausgebaut und die meisten Kinder besuchen eine Kita. Problematischer ist es bei Kindern zwischen einem und drei Jahren: Bei 72 Prozent dieser Kinder wünschten sich die Eltern eine Betreuungsmöglichkeit, nur 51 Prozent der Kinder besuchen aber tatsächlich eine Kita, zeigt die Studie. Der Kita-Gap beträgt somit 21 Prozent.

Arme Familien in Berlin besonders betroffen

Die Untersuchung zeigt auch, dass der Gap in bestimmten Familien größer ist: So besuchen 25 Prozent der Kinder zwischen eins und drei Jahren, deren Eltern beide nicht studiert haben, keine Kita, obwohl ein Bedarf besteht. Bei Kindern mit einem alleinerziehenden Elternteil sind es 27 Prozent, bei Kindern aus armutsgefährdeten Familien 33 Prozent und bei Kindern aus Familien, in denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, sogar 39 Prozent.

Das heißt: Kinder, die besonders auf einen Kitaplatz angewiesen sind, weil sie in einem schwierigen Umfeld aufwachsen, besuchen seltener eine Kita. Und das liegt in erster Linie nicht daran, dass ihre Eltern es nicht wollen, sondern daran, dass keine passende Kita für das Kind zur Verfügung steht. Besonders groß ist der Kita-Gap laut Studie in westdeutschen Bundesländern wie Bremen und Nordrhein-Westfalen. Am niedrigsten dagegen in Ostdeutschland, wo frühkindliche Bildung zu DDR-Zeiten aktiv gefördert wurde, was bis heute nachwirkt. Berlin befindet sich im Mittelfeld, allerdings ist laut Studie in der Hauptstadt der Kita-Gap in armutsgefährdeten Familien mit rund 45 Prozent höher als in jedem anderen Bundesland.

Mütter von Kindern zwischen einem und drei Jahren bilden der Untersuchung zufolge ein großes Erwerbspotenzial: 58 Prozent von ihnen arbeiten nicht. 90 Prozent davon wären jedoch gerne berufstätig. Eine ausreichende Zahl von Kitaplätzen könnte die Erwerbstätigenquote dieser Mütter um bis zu 10,5 Prozentpunkte steigern, haben die Forscher des BiB errechnet. Dem fügt Spieß hinzu: „Insbesondere die Erwerbsquoten von Müttern, die zu Hause kein Deutsch sprechen und Müttern aus armutsgefährdeten Haushalten würden ansteigen.“

Doch was sind die Gründe dafür, dass Kinder nicht in die Kita gehen, obwohl ihre Eltern einen Bedarf dafür haben? Zum einen liegt es am Angebot: Es gibt schlicht nicht genug Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren. Außerdem sind die Plätze den Eltern teilweise zu teuer oder die Öffnungszeiten sind unpassend. Es kommt aber auch auf die Nachfrage an: Viele Eltern würden ihr Kind zwar prinzipiell gerne in eine Kita geben, um einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Sie glauben aber, dass es besser sei, sehr junge Kinder zu Hause zu erziehen.

Wer also die Kita-Gaps verringern möchte, müsste sowohl an der Angebots- als auch an der Nachfrageseite ansetzen, so die Studienautoren. So müssten Kitaplätze weiter ausgebaut werden und wohnortnah verfügbar sein. Außerdem könne man Familien bereits bei der Geburt eines Kindes wichtige Informationen zu Betreuungsmöglichkeiten geben, am besten in verschiedenen Sprachen.

Um benachteiligte Gruppen zu unterstützen, könnte man bestimmten Familien auch Initiativangebote für einen Kitaplatz machen und Kindergärten finanziell unterstützen, wenn sie Kinder aus den Familien aufnehmen, so die Autoren weiter. Auch schlagen sie eine Staffelung von Gebühren, zentrale Anmeldeverfahren und mehr Ganztagsplätze beziehungsweise passendere Kita-Öffnungszeiten vor.