Bei einem Polizeieinsatz am 1. Mai in Kreuzberg soll eine Journalistin durch eine Einsatzkraft mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt worden sein. Das teilte die Polizei Berlin am Montag mit.

Dem Tagesspiegel sagte die 22-jährige Fernsehjournalistin, dass sie und ihr Team gerade Dreharbeiten am Rande der Demonstrationen in der Oranienstraße beendet hätten. Der Name der Frau ist dem Tagesspiegel bekannt. Sie war demnach Teil des Produktionsteams einer Nachrichtenagentur für Fernsehbilder.

Gegen 23 Uhr soll ein Polizist auf sie zu gekommen sein und ihr direkt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. "Das war überhaupt nicht absehbar", sagte sie dem Tagesspiegel. Sie sei unter anderem mit einer Tonangel und weiterer Tontechnik ausgestattet und damit klar als Journalistin erkennbar gewesen sein, sagte sie. Kurz zuvor soll das Fernsehteam vor Ort Aufnahmen gemacht haben.

In einem Video, das dem Tagesspiegel vorliegt, sieht man eine Rangelei und die Journalistin nach dem Schlag am Boden liegen. Ihre Kollegen rufen im Hintergrund "Presse! Presse!".

Eine ärztliche Untersuchung am folgenden Tag ergab, dass ihr zwei Zähne abgebrochen waren. Außerdem erlitt sie Prellungen im Gesicht. Am selben Tag zeigte die Journalistin den Angriff auf sie an.

[Behalten Sie den Überblick über die Corona-Entwicklung in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Ein Fachkommissariat der Polizei für Beamtendelikte führt nun Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt.