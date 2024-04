Ermittlungen wegen Brandstiftung Mehrere brennende Fahrzeuge in Kreuzberg und Marzahn

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht auf Donnerstag in Berlin-Kreuzberg und Marzahn mutmaßlich angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Zeuge die Feuerwehr wegen eines brennenden Autos in der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer; weitere Autos wurden nicht beschädigt.