Tagesspiegel Plus Eröffnung nach zehn Jahren Planung : Vom feuchten Gewölbe zur Berliner Superkita

Viele Rückschläge, ein Happyend: In der Alten Mälzerei in Friedrichshain entstand ein ganz besonderer Ort für Kinder. Dennoch zieht der Träger einen Schlussstrich unter seine Kitaneubauten in Berlin.