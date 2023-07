Angeflirtet, begrapscht, beschimpft Die Angst der Frauen am Schlesischen Tor

Sie standen hinter ihr. Zwei Männer. Sie waren betrunken, griffen nach ihrem Arm. Verena Köster (Name geändert) ist eine großgewachsene Frau. Sie war an diesem Maiabend im Jahr 2020 aus einem Restaurant an der Kreuzberger Falckensteinstraße gekommen und wollte schnell ihr Fahrrad abschließen, um den kurzen Weg nach Hause zu rollen.