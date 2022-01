Viele Künstler und Kulturschaffende haben schon in der Pandemie ausgeholfen, jetzt steigt auch Berlins prominentester Kulturort in die Corona-Bekämpfung ein. Vom 18. bis 20. Januar soll das Humboldt-Forum zum Impfzentrum werden, wie die Trägerstiftung mitteilt.

Im Saal 3 können Forum-Besucher die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung erhalten. Zuvor müssen sie sich über das Terminportal von doctolib.de für ein Zeitfenster und den gewünschten Impfstoff anmelden sowie die erforderlichen Unterlagen besorgen, zu finden bei berlin.de/corona/impfen.

Die Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss kooperiert für die Impfaktion mit der Humboldt-Universität und dem Unternehmen "Aino Betriebsmedizin".

So wirbt das Humboldt Forum fürs Impfen im Schloss. Foto: Humboldt Forum

Der Saal 3, der sonst für Veranstaltungen genutzt wird, soll drei Tage lang jeweils von 9 bis 18 Uhr zum Pop-up-Impfzentrum werden. Er liegt im Schlüterhof neben dem Skulpturensaal und ist direkt über das Portal 6 an der Spreeseite zugänglich. Möglich seien 800 bis 1000 Impfungen pro Tag, sagte ein Sprecher des Forums.

Museumschefs fürchten einen weiteren Lockdown

Mit dieser Aktion will das Humboldt-Forum die Initiative „Impfen schützt auch die Kultur“ der Senatsverwaltung für Kultur unterstützen, für die viele Kulturanbieter Werbung bei ihren Veranstaltungen machen. "Denn nur mit einer hohen Impfquote ist es möglich, das Angebot von Kultur und Wissenschaft aufrechtzuerhalten", erklärt die Stiftung Humboldt-Forum. Sollte die Omikron-Welle die Versorgung der Corona-Patienten in den Krankenhäusern gefährden, könnten Kulturorte wieder den in den Lockdown geschickt werden.

Anfang Januar hatten Berliner Clubs eine Impfaktion gestartet. Die meisten Clubs haben wegen eines Tanzverbots schließen müssen. Im Kulturzentrum Arena Treptow hatte im Dezember 2020 das erste Impfzentrum der Stadt eröffnet. Bis zur Schließung im August 2021 wurden dort rund 600.000 Impfungen verabreicht.