Erst Protest, dann Techno Tausende ziehen beim „Zug der Liebe“ durch Berlin

Party und Politik: Mehrere tausend Menschen sind am Samstag zum „Zug der Liebe“ in Berlin zusammengekommen. Die Techno-Parade startete am frühen Nachmittag mit elf Musikwagen am Mauerpark in Prenzlauer Berg und sollte durch Friedrichshain nach Kreuzberg ziehen.

Vor das Feiern hatten die Veranstalter jedoch den Protest gestellt. Künstlerin Jacky-Oh Weinhaus forderte in ihrer Begrüßungsrede ein Ende des Ukraine-Krieges, kritisierte Chinas aggressives Verhalten gegenüber Taiwan und den starken Zulauf der AfD.

Alexander Fischer vom Verein „Freunde des Mauerparks“ betonte: „Wir wollen, dass der Mauerpark ein Ort für alle ist. Wir glauben an die Kraft der Vielfalt.“ Auch weitere Vertreter der teilnehmenden Vereine äußerten ihre Anliegen – und kritisierten teilweise auch die Bundesregierung. Den Grünen wurde etwa vorgeworfen, ihre Klima-Versprechen nicht zu halten.

Löhne rauf? Das wird auf diesem Banner gefordert, hier in der Danziger Straße. © Julius Stockheim

Das Motto der diesjährigen Demonstration ist „Mehr Liebe für die Welt von morgen“. „Wir können nicht die Probleme der Welt lösen, aber wir wollen denen, die weltweit oder lokal Menschen in Krisen- und Katastrophengebieten mit Obdach und lebenswichtigen Hilfsgütern versorgen, supporten, wo wir können“, sagte der Sprecher des Vereins Zug der Liebe, Jens Schwan.

Der Verein sei 2015 in Reaktion auf die Pegida-Märsche gegründet worden. Pegida ist eine 2014 gegründete und bis heute aktive nationalistische und islamfeindliche Organisation, die sich gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik der Bundesrepublik richtet. (mit dpa)