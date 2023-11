Erstaunlich robuster Immobilienmarkt Berlin und Potsdam trotzen dem Bundestrend

Die Preise für Wohnimmobilien fallen in Berlin nicht so stark wie in anderen Großstädten und Teilen Deutschlands. Dort haben sie im dritten Quartal 2023 teilweise deutlich nachgegeben. Dies geht aus dem sogenannten Greix hervor, dem German Real Estate Index, den das Institut für Weltwirtschaft IfW am Donnerstag in Kiel verbreitete.