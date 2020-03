Amtsgericht Berlin hat der Klage eines Vermieters stattgegeben. Damit darf dieser die Zustimmung zu einer Mieterhöhung in Höhe von 35,37 Euro vom Mieter verlangen, obwohl das verboten ist nach dem neuen Mieten-Wohn-Gesetz Berlins, also nach dem Mietendeckel. Das Amtsgericht kippt damit gleichsam den Mietendeckel. Stattdessen gelte für den Berliner Wohnungsmarkt weiterhin das bisherige Bundesrecht: also Mietspiegel sowie die Kappungsgrenzen nach der bundesrechtlichen Mietpreisbremse.

Das Urteil ist bemerkenswert, weil es den Berliner Sonderweg bis ins Detail abwägt. Und der Richter erklärt, warum der landesrechtliche Mietendeckel das „vorrangige“ Bundesrecht nicht außer Kraft setzen dürfe. In dem konkreten Fall erlaube schon das generelle Rückwirkungsverbot keine Anwendung der „Stichtagsregelung“.

Rückwirkend sind Mieterhöhungen nicht zulässig

Hintergrund: Der Mietendeckel trat erst zum 23. Februar in Kraft. Das neue Gesetz soll aber alle Mieterhöhung vom Zeitpunkt des Senatsbeschluss vom 18. Juni (Stichtag) „verbieten“.

Damit würde das Land jedoch rückwirkend Mieterhöhungen verbieten und diese sogar unter Strafe stellen, obwohl diese nach dem (damals) noch gültigen Mietrecht (des Bundes) zulässig sind – und noch kein anderes Gesetz in Kraft ist. Eine solche „rückwirkende Bestrafung“ sei mit dem Grundgesetz unvereinbar, so die Richter. Das sei hierin strikt: „schrankenlos und keiner Abwägung“ zugänglich.

Leicht machten sich der Richter das Urteil nicht. Sie setzten sich sogar mit den beiden Fassungen des Gesetzes auseinander während dessen Entstehung. Und sie wägten die umstrittene Frage ab, ob das neue Berliner Gesetz überhaupt zulässig ist nach Grundgesetz.

Das Fazit der Richter ist eindeutig: „Können die sich in ihrem Regelungsbereich überschneidenden Normen (Berlins und des Bundes; Anm. d. Red.) bei ihrer Anwendung zu verschiedenen Ergebnissen führen, bricht Bundesrecht jeder Rangordnung eine landesrechtliche Regelung selbst dann, wenn sie Bestandteil des Landesverfassungsrechts wäre“. Kurzum, der Bund habe das Mietrecht bereits detailliert geregelt. Berlin stelle mit dem Mietendeckel ein konkurrierendes Gesetz auf. Und in solchen Fällen konkurrierender „Rechtsregime“ habe immer das Bundesrecht den Vorrang.

Urteil könnte angefochten werden

Sogar für den Fall dass diese - von Gutachtern während der Erarbeitung des Gesetzes infrage gestellte Einschätzung - falsch sei, führen die Richter das Bundesverfassungsgericht selbst ins Feld. Bereits im Jahr 1980 habe das oberste Gericht einen „Mietpreisstopp“ verhandelt. Und schon damals sei das Urteil eindeutig. Das Amtsgericht zitiert die Karlsruher Richter so: Eine Regelung, „die praktisch zu einem Mietpreisstopp und einer Beseitigung des gesetzlichen Anspruchs auf die Vergleichsmiete (also des Bundesrechts; Anm. d. Red.) führt, steht nicht nur im Widerspruch zum Gesetz, sie verletzt auch das Grundrecht des Artikels 14 I 1 Grundgesetz“.

Für Fachanwalt für Immobilienrecht Michael Schultz hat das Urteil weit reichende Folgen: „Mieterhöhungsverlangen anhand des Mietspiegels sind weiterhin zulässig. Die Mieter müssen weiterhin zustimmen. Und die Gerichte haben weiterhin über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete zu entscheiden haben, unabhängig vom Mietendeckel.“ Fraglich sei nur, ob die zugestimmte oder gerichtlich zuerkannte Mieterhöhung „betragsmäßig während der Geltung des Mietendeckels gefordert werden darf“ – obgleich das Amtsgericht dies so bejahe.

Mehr zum Thema Endlich den Mietendeckel verstehen Was Sie zum Berliner Gesetz gegen zu hohe Mieten wissen müssen

Zumal das Urteil das Allererste zum Mietendeckel ist und auch das Amtsgericht nur die erste Instanz ist. Das Urteil könnte angefochten und vom Landgericht wieder kassiert werden. „Rechtssicherheit“ besteht deshalb nicht. So lange nicht, bis das Bundesverfassungsgericht in der Sache entscheidet. Dort liegen auch drei Eil-Anträge mit dem Ziel, den umstrittenen Mietendeckel und dessen Bußgeld-Regelungen erst einmal auszusetzen, bis die obersten Richter Recht gesprochen haben.