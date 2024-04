Erster „420 Day“ nach Legalisierung Tausende Cannabis-Enthusiasten kiffen vor dem Brandenburger Tor in Berlin

Zum ersten Weltcannabistag seit der Legalisierung in Deutschland haben sich am Samstag Tausende Demonstranten vor dem Brandenburger Tor versammelt. Eine große Rauchwolke sollte von der Freude über die Entkriminalisierung von Cannabis zeugen. In Anlehnung an das Datum des 20. April und dessen US-Schreibweise wird der Tag mit dem Code „420 Day“ gefeiert.