„Erwachsene sollten auch mal nachgeben“ Kinder erklären Eltern und Lehrern, was sie besser machen können

Wie sollten Eltern mit Kindern umgehen? Wie steht es mit der Kommunikation von Lehrer:innen und Erzieher:innen mit den ihnen anvertrauten Kindern? Zu solchen Fragen kommen normalerweise an dieser Stelle erwachsene Experten zu Wort: Ratgeber-Autor:innen, Pädagog:innen und Wissenschaftler:innen. Aber was meinen Kinder eigentlich dazu? Schließlich sind sie ja auch irgendwie Experten für den Alltag in Familie und Schule. Anlässlich des internationalen Kindertags am 1. Juni haben wir Berliner Kindern einige Fragen gestellt.