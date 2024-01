Es bleibt wolkig und trocken Wenig Wind und etwas Sonne zum Wochenstart in Berlin und Brandenburg erwartet

Nach ein paar stürmischen Tagen beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg mit wenig Wind und zeitweise etwas Sonne. Bis in den Vormittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit frostigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und stellenweise Dunst. Tagsüber ist es zwischen hohen Wolkenfeldern längere Zeit heiter. Am meisten Sonnenschein gibt es im Süden Brandenburgs, am wenigsten im Norden. Ein schwacher Wind weht. Die Temperaturen steigen auf sieben bis zehn Grad.

Nachts erwarten die Wetterexperten an einzelnen Stellen erneut leichten Frost mit Tiefstwerten zwischen zwei und minus zwei Grad. Es bleibt wolkig und trocken.

Zwischen hohen Wolken zeigt sich am Dienstag immer wieder die Sonne. Am späten Nachmittag und Abend wird es zunehmend bedeckt. Die Höchstwerte liegen bei sieben bis zehn Grad. Viele Wolken und örtlich leichter Regen ziehen in der Nacht zum Mittwoch auf. Es kühlt ab auf sechs bis drei Grad.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Mittwoch bleibt es wolkig, bis auf etwas Regen die meiste Zeit aber trocken. Bei Höchstwerten zwischen sechs und neun Grad weht der Wind schwach bis mäßig. (dpa)