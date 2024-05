„Es ist eine Schande für Berlin“ Geflüchtete kritisieren Zustände im Ankunftszentrum in Tegel – und fordern Verbesserung

"Wir wollen Euch zuhören und gemeinsam überlegen, was wir für Euch tun können". Die Vorstandsvorsitzende der Allianz der ukrainischen Organisationen, Oleksandra Bienert, wendet sich an die Bewohner des Ankunftszentrums Tegel. Sie hat sie, ebenso wie zivilgesellschaftliche Aktivisten, zur Gesprächsrunde ins Büro eingeladen.

Fast 50 Leute sind zu der Veranstaltung gekommen, etwa die Hälfte davon sind ukrainische Geflüchtete, die selbst in der Unterkunft in Tegel leben. Bienert fällt es schwer, das Zeitlimit der Veranstaltung einzuhalten: Die Leute recken ihre Hände in die Luft und bitten um das Wort. Ihren fünf Kollegen, die die Beschwerden über Probleme in Tegel aufschreiben, fehlt es teilweise an genügend Blättern, um alles zu notieren. Grundsätzlich aber lässt sich das, was die Menschen sagen, in wenigen Worten zusammenfassen: unerträgliche Lebensbedingungen, Verletzungen grundlegender Menschenrechte und Missmanagement.

Tegel-Bewohner Oleksandr erzählt ganz emotional, dass in der Quarantänestation Mäuse herumliefen und hat ein Video als Beweis mitgebracht. Wegen des Masern-Ausbruchs werden im Ankunftszentrum in einem separaten Zelt diejenigen isoliert, die nicht geimpft werden dürfen: Kinder unter einem Jahr, Schwangere und Menschen mit geschwächter Immunität. Er selbst wohnt nicht darin, hat aber beschlossen, sich für seine Nachbarn einzusetzen.

Oleksandr beschwerte sich bei den „Leuten in weißen Westen“, wie die Bewohner die Mitarbeiter nennen. Er hat das Gefühl, dass sie ihn nicht besonders mögen: „Ich bin einer der wenigen Ukrainer, die Deutsch können, also versuche ich, den Leuten zu helfen, ihre Beschwerden bei den Mitarbeitern vorzubringen. Aber es ist vergeblich – sie kehren uns ab wie die Fliegen“, sagt Oleksandr.

Ein Soldat, der in Berlin in Behandlung ist, klagt über ein faulendes Bein, weil die Hygiene in den engen Duschkabinen kaum eingehalten werde. Das berichtet eine Vertreterin einer Freiwilligengruppe, die sich um verwundete Soldaten kümmert.

Wir werden nicht über den Stand der Ermittlungen informiert, stattdessen wird uns ständig gesagt, dass wir an dem Brand schuld sind. Lubow Switschak, Bewohnerin des Ankunftszentrums Tegel

Lubow Switschak beklagt, dass sie anderthalb Monate nach dem Brand in Tegel noch immer keine Unterstützung bei der Wiederbeschaffung der Dokumente oder eine Entschädigung erhalten habe. Unmittelbar nach dem Vorfall sicherte der Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, Mark Seibert, zu, alles zu tun, um den Opfern ohne bürokratische Verzögerungen zu helfen. "Wir helfen bei der Wiederherstellung von Dokumenten und bei der Beantragung von Sonderzahlungen, etwa für den Ersatz von Kleidung und persönlichen Gegenständen", sagte er damals.

Die wenigen Habseligkeiten Switschaks, die den Bombenangriff auf ihr Haus im ukrainischen Cherson überstanden haben, sind alle verbrannt. Sie hofft allerdings noch, dass die Zepter-Töpfe aus Stahl überlebt haben. Die Opfer des Brandes können den Brandort jedoch nicht betreten, solange die Ermittlungen laufen. "Wir werden nicht über den Stand der Ermittlungen informiert, stattdessen wird uns ständig gesagt, dass wir an dem Brand schuld sind. Angeblich war die Ursache der Versuch, Kartoffeln auf einem Elektroherd zu braten. Ich habe aber selbst deutlich gesehen, dass das Feuer unter der Decke in zweieinhalb Metern Höhe ausgebrochen ist. Die Ursache könnte also eine fehlerhafte elektrische Verkabelung gewesen sein", sagt Switschak.

Konflikte zwischen Bewohnern sind im Tegeler Ankunftszentrum keine Seltenheit. Angesichts der Dichte der Bewohner und fehlender Privatsphäre scheint das kaum vermeidbar. Die meisten Menschen leben in Kabinen mit Doppelstockbetten – Familien und Singles, auch sozial Benachteiligte – monatelang zusammen. 14 Personen auf 24 Quadratmetern, ein Vorhang dient als Eingangstür.

„Einmal kam ein sehr betrunkener Mann einfach herein und legte sich neben mich aufs Bett“, erzählt Marija, die mit ihrer zehnjährigen Tochter in Tegel lebt. „Dass unter solchen Bedingungen nicht alles reibungslos funktionieren kann, ist mir klar. Aber wenn die Sicherheitskräfte weniger Zeit auf ihr Handy starren würden, könnte auf dem Tegeler Gelände mehr Ordnung herrschen“, sagt sie.

Laut Bewohnern des Ankunftszentrums hörten sie die Personalvertreter oft sagen: „Niemand ist Ihnen etwas schuldig“. Und viele hätten sich bereits damit abgefunden, dass es für mehrere tausend Flüchtlinge im überlasteten Berlin keine Alternative zu einer solchen Unterkunft gebe. Die Vorstandsvorsitzende des Bündnisses ukrainischer Organisationen hofft dennoch, einen Ausweg aus der Lage zu finden. Oleksandra Bienert selbst hat Tegel vor einer Woche besucht und die Situation in Tegel als unerträglich empfunden. „Es ist eine Schande für Berlin“, sagt sie.

Bienert will mit den bereits in Tegel engagierten deutschen Organisatoren eine Koalition schaffen, um für bessere Lebensbedingungen zu kämpfen. „Wir werden politischen Druck aufbauen und uns für die Abschaffung von Tegel in seiner jetzigen Gestalt einsetzen.“

Am 7. Mai werden Mitglieder der Allianz der ukrainischen Organisationen sowie Vertreter von Geflüchteten an einem Fachgespräch teilnehmen. Es wird von den Linke- und Grünen-Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus vorbereitet. Auf der Tagesordnung steht die Frage, „welche kurzfristigen Maßnahmen sofort umgesetzt werden müssen, damit auch in Tegel eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung sowie Schutz vor Gewalt gewährleistet sind“.