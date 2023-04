Fahrraddiebe erwischt Festnahmen nach Diebstahl und Hehlerei in Berlin-Spandau

In der Nacht zu Donnerstag haben zivile Einsatzkräfte in Berlin-Wilhelmstadt zwei junge Männer wegen des Verdachts der Hehlerei festgenommen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 28 Jahren seien gegen 22 Uhr an der Sandstraße gestoppt werden, als sie ein zuvor gestohlenes Fahrrad verkaufen wollten. Der 17-Jährige ist den Informationen zufolge nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben worden.

Sein Komplize, der in Berlin über keinen festen Wohnsitz verfüge, sei in ein Polizeigewahrsam gebracht worden, um dort erkennungsdienstlich behandelt zu werden. Anschließend sei er dem zuständigen Abschnittskommissariat überstellt worden, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Das Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. (Tsp)