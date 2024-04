Fahrräder als modisches Statement Marken-Hersteller Rose Bikes zieht es nach Berlin

Der Fahrradhersteller Rose trotzt der aktuell schlechten Stimmung in der Branche und klotzt. Am Freitag wurde zwischen Jannowitzbrücke und Alexanderplatz ein „Brand Store“ eröffnet. Riesige 700 Quadratmeter, die Räder inszeniert wie Mode in einer Luxusboutique am Ku’damm oder einem Apple-Store.