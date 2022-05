Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt wechselhaft. Der Mittwoch startet laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einem Mix aus Sonne und Wolken und meist trocken. Gegen Mittag und Nachmittag kann es jedoch regnen und vereinzelt auch kurz gewittern.

Die Temperaturen steigen dem DWD zufolge auf Höchstwerte zwischen 19 bis 22 Grad an. Die Nacht soll demnach weitgehend trocken bleiben bei Tiefstwerten zwischen elf und acht Grad. An Christi Himmelfahrt ist der Vorhersage zufolge mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen.

Bei Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad bietet sich der Feiertag für Ausflüge im Freien an. Nur vereinzelt kann es auch leichte Schauer geben. Im Tagesverlauf kommt laut DWD ein frischer Westwind mit teils Windböen auf. In der Nacht ziehen dann mehr Wolken auf und es kühlt es sich auf Werte zwischen 13 bis neun Grad ab.

Der Brückentag startet vor allem südlich von Berlin noch mit Regen. Zum Mittag hin lässt der Regen nach und es ist nur noch vereinzelt mit Schauern zu rechnen. Mit Höchstwerten zwischen 17 bis 20 Grad kühlt es sich am Freitag leicht ab. Aus Westen wehen im Tagesverlauf teils stürmische Böen. Zum Abend lässt der Wind laut Vorhersage dann nach.

Rund um die Wochenenden nach Himmelfahrt und an Pfingsten ist in Berlin und Umgebung mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen. Viele Berliner nutzten die Gelegenheit für einen Kurzurlaub und Ausflüge, warnte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin.

Deutlich voller dürfte es insbesondere auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen schon am Mittwochnachmittag (25. Mai) werden, wenn gleichzeitig Berufstätige auf dem Weg nach Hause sind. Das gilt auch für den Freitag (3. Juni) vor Pfingsten. Die Experten der Verkehrsinformationszentrale empfehlen, schon am späteren Mittwochabend oder Donnerstagmorgen sowie am Pfingstsamstagmorgen in den Urlaub oder zu Ausflügen aufzubrechen.

Bauarbeiten im Norden

Die VIZ weist außerdem darauf hin, dass für Ausflüge mit dem ÖPNV am Pfingstwochenende auch das 9-Euro-Ticket genutzt werden kann. Allerdings sei davon auszugehen, dass viele Berlinerinnen und Berliner davon Gebrauch machen. Sinnvoll sei daher, sich vorab über die Angebote der Verkehrsunternehmen zu informieren.

Verzögerungen auf den Berliner Straßen in Richtung Berliner Ring (A10) sind unter anderem auf der A114 Richtung Norden zu erwarten, auf der wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Das gilt auch für die Berliner Allee (B2) zwischen Lindenallee und Rennbahnstraße. Auch auf dem Mariendorfer Damm (B96) steht wegen mehrer Baustellen zwischen Stubenrauchbrücke und Westphalweg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. (dpa)