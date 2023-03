Start-up 7Learnings aus Berlin Wenn die Künstliche Intelligenz bestimmt, was die Bluse kostet

Mit dem Slogan „20 Prozent auf alles – außer Tiernahrung“ warb die Baumarktkette Praktiker in den 2000er Jahren für ihre Billigpreise. Der Spruch erlangte Kultstatus und zog Schnäppchenjäger an, aber das Unternehmen erwirtschaftete Verluste. 2013 ging es in die Insolvenz. Der Berliner Unternehmer Felix Hoffmann sieht die Praktiker-Pleite als ein Extrembeispiel für schlechte Preisfindung. Davor möchte er Handelsunternehmen bewahren – mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden