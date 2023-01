Ferienangebote in Berlin Theater, Museum oder doch lieber Zirkus?

Bald sind Winterferien. Damit Schulkinder, die weder verreisen noch den Hort besuchen, sich nicht langweilen müssen, gibt es in der schulfreien Zeit ein großes Angebot an Workshops und Kursen in Berlin. Wir haben ein paar der schönsten herausgesucht, für die sich Berliner Schüler anmelden können.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden