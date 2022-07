In der Lieberoser Heide ist ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer lodert nach Angaben des brandenburgischen Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel vom Montag auf einer Fläche von etwa zehn Hektar. Die Feuerwehr versuche mit einem Großaufgebot, den Brand einzudämmen. Bislang habe sich der Brand noch nicht ausgeweitet, sagte Engel.

Die Arbeiten werden erschwert, weil das Gebiet kampfmittelbelastet ist. Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei sei im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber fliegt mit einer Wärmebildkamera zur Lageerkundung über das Gebiet. Eingesetzt werden solle auch ein neues Pumpensystem, um das Wasser auf die Fläche zu bringen.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Lieberoser Heide loderte Ende Juni 2019 ein Feuer auf 100 Hektar. Es dauerte eine Woche, bis der Brand gelöscht war. Die Gefahr dort bleibt bei der großen Trockenheit und den derzeitigen Temperaturen hoch.

Brandenburg hat den größten Anteil an munitionsbelasteten Gebieten in Deutschland. Es gibt Konversionsflächen - Gebiete, die vom Abzug der russischen Truppen belastet sind - sowie einst militärisch genutzte Flächen. Auf 350.000 Hektar werden immer noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet.

Verdacht auf Brandstiftung bei Arzberg

Auch an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze hat es am Sonntag erneut gebrannt. Bei Arzberg im Landkreis Nordsachsen habe sich ein Feuer über etwa 1,5 Hektar ausgebreitet, teilte die Polizei am Montag mit. Freiwillige Feuerwehren aus Sachsen und Brandenburg hätten ein weiteres Ausbreiten verhindern können.

Erst jüngst hatte es bei Kosilenzien, ebenfalls an der sächsischen-brandenburigschen Grenze, einen großen Waldbrand gegeben. Foto: dpa/Daniel Schäfer

Nach Einschätzung der Feuerwehr sei eine Selbstentzündung unwahrscheinlich. Darum ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Die Höhe des Schadens war noch unklar.

Ende Juni hatte es rund 20 Kilometer entfernt tagelang in der Gohrischheide gebrannt. Es war laut Behörden der größte Waldbrand in Sachsen seit 30 Jahren. Die Schäden liegen im zweistelligen Millionenbereich. Auch hier gehen die Ermittler von Brandstiftung aus – an drei Stellen wurden Rückstände von Brandbeschleunigern gefunden. (dpa)