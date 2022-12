Feuer in Mehrfamilienhaus 88-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin-Tempelhof

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Tempelhof ist in der Nacht zu Samstag eine Frau gestorben. Das bestätigte die Polizei am Samstag in einer Mitteilung. Sechs weitere Menschen wurden unverletzt von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, wie zuvor ein Sprecher der Feuerwehr erklärt hatte.

Laut Polizei hatte ein 54-jähriger Mieter des Hauses an der Friedrich-Karl-Straße gegen 3.15 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Die alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer in einer im zweiten Obergeschoss liegenden Wohnung und fanden darin die 88-jährige Bewohnerin leblos auf. Die Frau starb trotz umgehend eingeleiteter Reanimierungsversuche noch am Brandort. Laut Feuerwehr hatten in der Wohnung Einrichtungsgegenstände gebrannt.

Insgesamt waren den Angaben der Feuerwehr zufolge 54 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden an. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt. (Tsp/dpa)

