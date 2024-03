Feuerwehr zweimal im Großeinsatz Fünf Menschen bei Bränden in Berlin verletzt

Zwei Brände haben am Samstagabend für Großeinsätze der Berliner Feuerwehr gesorgt. Das sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Grunewald wurde ein Mensch aus der Brandwohnung gerettet – bei einem weiteren Brand in Reinickendorf vier Personen über eine Drehleiter hinausgebracht worden. Alle kamen in ein Krankenhaus.

Im Grunewalder Viertel war in einer Wohnung in der ersten Etage eines mehrgeschossigen Hauses am Wildpfad gegen 18.44 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte eine zunächst vermisste Person finden, wie der Sprecher sagte. 56 Kräfte waren im Einsatz.

Gegen 18.58 Uhr brannte es in der zweiten Etage eines Hochhauses mit sieben Stockwerken in der Deutschen Straße. Mit einer Drehleiter wurden nach Angaben des Sprechers vier Menschen aus der Brandwohnung gerettet. Der Rettungsdienst schaute sich dann insgesamt zehn Personen an. Vier von ihnen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz.