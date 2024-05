Feuerwehreinsatz in Berlin-Neukölln Acht Menschen bei Brand in Sonnenallee leicht verletzt

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin sind am Donnerstagmorgen insgesamt acht Menschen leicht verletzt worden. Fünf Menschen hätten bei dem Feuer in der Neuköllner Sonnenallee in Sicherheit gebracht werden müssen, teilte die Feuerwehr wenig später mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zum genauen Krankheitsbild der Verletzten machte die Feuerwehr keine Angaben. Der Brand war kurz nach 4 Uhr der Feuerwehr gemeldet worden. Diese rückte nach eigenen Angaben mit 63 Kräften aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Zum Sachschaden gab es zunächst keine Informationen. (dpa)