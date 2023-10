Feuerwehrleute finden leblose Frau 36-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick

Am Freitagmorgen ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick eine 36-jährige Frau gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Um kurz nach neun Uhr eilten die alarmierten Feuerwehrleute zur Wohnung in der Mahlower Straße. Die Einsatzkräfte mussten gewaltsam in die Wohnung eindringen, mehrere Möbel standen in Brand. Wenig später fanden sie die leblose Mieterin in ihrem Badezimmer. Mehrere Reanimationsmaßnahmen halfen nicht: Die 36-Jährige starb noch am Einsatzort, so die Polizei.

Andere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Hintergründe zum Brand ermittelt jetzt das zuständige Fachkommissariat. (Tsp)