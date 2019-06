Auf Berlins berühmten Experimentierfeld für verkehrspolitische Testballons tut sich mal wieder etwas: Seit Mittwoch liegen große Findlinge auf der Fahrbahn der Bergmannstraße vor der Marheineke-Markthalle. Sie sollen Autofahrer zwischen der Zossener Straße und der Friesenstraße vom Falschparken abhalten.

"Bis jetzt wurde das absolute Halteverbot durch viele Autofahrer missachtet", schreibt das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in einer Mitteilung. Das betroffene Teilstück der Bergmannstraße ist schon länger wegen Bauarbeiten gesperrt. Aus EU-Fördermitteln entsteht hier ein leiseres Straßenpflaster.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Offenbar parkten Autofahrer in der Vergangenheit häufig im gesperrten Bereich. Das behindere die Baumaßnahme und gefährde die termingerechte Fertigstellung, heißt es vom Bezirk. Er legt Falschparkern nun im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg. Darüber hinaus sollen die Findlinge den neuen Begegnungsplatz vor der Markthalle umranden und sichern.

Auf Twitter kommentieren Menschen die Maßnahme mit Hohn. "Was kommt als nächstes? Panzersperren? Stacheldraht? Panzerfaustabschussanlagen gegen Autos? Die spinnen in Kreuzberg. Kann die Verantwortlichen bitte mal jemand aufhalten?", schreibt Nutzer Luisenstadt-Fotograf.

Andere loben die Riesenblöcke als "die einzige Sprache, die Autofahrer verstehen". Etwa der Volksentscheid Fahrrad schreibt: "Modalfilter in der Bergmannstraße. Das rockt!"

Parklets, Punkte - und viel Ärger

Mit zahlreichen Experimenten zur Verkehrsberuhigung hatte das Bezirksamt die Bergmannstraße in den vergangenen Monaten immer wieder in die Schlagzeilen gebracht. Streit, Ärger und sogar eine handfeste Vertrauenskrise in der Bezirksverordnetenversammlung hatten vor allem die 17 orangefarbenen Parklets verursacht. Anwohner klagen, die wenig dekorativen Sitzinseln am Straßenrand würden bei Nacht von Trinktouristen bevölkert, die lärmten und Müll hinterließen.

Nachdem die Bezirksverordneten Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt eine Missbilligung ausgesprochen hatten, kündigte der Grünen-Politiker an, die Evaluation des Parklet-Tests schon im August zu beginnen anstatt erst nach dem Sommer. Damit könnten die Möbel auch verfrüht wieder aus dem Straßenbild verschwinden. Zuvor hatte Schmidt sich geweigert, das Pilotprojekt frühzeitig zu beenden.

Mehr zum Thema Parklets in der Bergmannstraße Amtsführung des Kreuzberger Baustadtrats Schmidt missbilligt

Auch die Ostern auf die Straße gemalten grünen Punkte, die laut Schmidt der Verkehrsberuhigung dienen sollen, kamen im Kiez und in der Öffentlichkeit nicht besonders gut an. Viele Anwohner fragten sich, welchen Zweck sie eigentlich erfüllen, außerdem wurden die hohen Kosten kritisiert.