Flammen in Kellern und Wohnung ausgebrochen Berliner Feuerwehr löscht Brände in Pankow und Marzahn

Die Berliner Feuerwehr musste Freitagnacht zu Bränden in zwei Wohnhäusern in Pankow und Marzahn ausrücken. Jeweils knapp 50 Kräfte waren im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte es gegen Mitternacht in der Pankower Hallandstraße im ersten Stock eines Wohnhauses: Hier sollen Einrichtungsgegenstände gebrannt und dadurch einen Wohnungsbrand entfacht haben. Zwei Personen mussten gerettet werden, darunter ein älterer Mann, der mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kam.

Der Brand konnte nach Feuerwehrangaben schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte rückten bereits nach 50 Minuten wieder ab und übergaben den Einsatzort an die Polizei.

In Marzahn brannte es am Freitagabend gegen 21.50 Uhr in fünf Kellerverschlägen eines zwölfstöckigen Hochhauses. Durch den Brand habe es Rauch im gesamten Treppenhaus und anliegenden Treppenhäusern gegeben, hieß es von der Feuerwehr.

Den Angaben zufolge haben sich die 30 Anwohner des Hauses selbst in Sicherheit gebracht und blieben alle unverletzt. Die Feuerwehr war für mehr als drei Stunden mit 43 Kräften in der Poelchaustraße im Einsatz. Die Anwohner konnten anschließend wieder zurück in ihre Wohnungen. Zuvor berichtete die „B.Z.“. (dpa, Tsp)