Bei der Feier zum französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli, erklingt neben der Marseillaise und der deutschen Nationalhymne auch die Europa-Hymne.

Deutlich weniger Gäste als sonst hat Botschafterin Anne-Marie Descotes wegen der Pandemie zum Empfang in die Botschaft geladen. Immerhin hat sie aber noch über 500 Zusagen erhalten von Landsleuten und frankophilen Deutschen, die im Laufe des Abends vorbeischauen wollten.

Spezialitäten gibt es diesmal aus der Region Bourgogne-Franche-Comté, in Erinnerung an die mit 60 Jahren älteste regionale Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland mit Rheinland-Pfalz. Bei der Auswahl hatte auch die Solidarität mit den Opfern der Flutkatastrophe vor ziemlich genau einem Jahr eine Rolle gespielt.

Die Region Bourgogne-Franche-Comté wurde erst 2016 durch den Zusammenschluss der Bourgogne mit Franche-Comté geschaffen. Zur Mehrung des kulinarischen Ruhms war der Zusammenschluss mit Dijon als Hauptstadt sicher geeignet.

Die Einladung ziert ein Bild von Dijon, der „Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin“. Mehr als 200 Millionen Flaschen Wein, die weltweit jährlich aus der Bourgogne getrunken werden, passen hervorragend zum Käse, dem Vorzeigeprodukt von Franche-Comté.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Vizepräsident der Region, Patrick Molinez, hat nicht nur ein Grußwort, sondern auch die berühmten Köstlichkeiten im Gepäck. Traditionell darf die jeweilige Partnerregion die Gäste der Botschaft beim Nationalfeiertag schon mal auf den Geschmack bringen. Auch Heike Raab, die Europa-Bevollmächtigte von Rheinland-Pfalz, wollte sich unter die Gäste mischen.

Mehr zum Thema Empfang in der Französischen Botschaft Grüße aus Okzitanien

Was das Savoir Vivre betrifft, so haben die Deutschen auch mit kräftiger Unterstützung der Franzosen und ihrer genussreichen Lebensart in den letzten 60 Jahren deutlich aufgeholt. Dass bei diesem Anlass und in Gegenwart so kenntnisreicher Experten auch mancher Plan für einen Urlaub in der von Touristen gern frequentierten Regionen geschmiedet wird, ist wohl nicht unerwünscht und den guten deutsch-französischen Beziehungen sicher zuträglich.