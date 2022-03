Um den Ausbau des Berliner S-Bahnnetzes voranzubringen stellen Berlin und Brandenburg weitere Mittel in Höhe von 35 Millionen Euro zur Verfügung. Darauf haben sich die beiden Länder mit der Deutschen Bahn (DB) in einer am Donnerstag bekannt gegebenen Finanzierungsvereinbarung verständigt.

Damit sollen insbesondere Engpässe im bisherigen Netz beseitigt werden. Das Vorhaben ist Teil des Infrastrukturprojekts i2030, in dessen Rahmen Berlin und Brandenburg, die DB und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) den Schienenverkehr in der Region in den kommenden Jahren verbessern wollen.

Im Bereich des S-Bahnnetzes sind dazu 35 Einzelmaßnahmen notwendig. Mit ihnen wollen die Partner den Betrieb verbessern, Kapazitäten für zusätzliche Züge schaffen und bestehende Strecken verlängern. Eine bereits im Februar dazu geschlossene Sammelvereinbarung über 32 Millionen Euro soll für die Projekte die Schritte von der Vorplanung bis zur Genehmigungsplanung finanziell sicherstellen.

Mit der neuen Finanztranche sollen 13 Teilmaßnahmen weiter vorangebracht werden. Der Fokus liegt in diesem Fall auf dem Ausbau von Abstellanlagen und zusätzlichen Bahnsteigkanten im Bereich der Ringbahn und äußeren Armen des Netzes. Damit soll auch die im Rahmen der S-Bahnausschreibung wachsende Zugflotte sowie die dichtere Taktung der Bahnen im Schienennetz Platz finden.

Geplant sind Abstellanlagen in den Bereichen Beusselstraße/Westhafen, Frohnau, Waidmannslust, Marzahn, Lichterfelde Süd und Hundekehle im Grunewald. Eine zusätzliche, dritte Bahnsteigkante ist an den Bahnhöfen Halensee, Messe Nord und Westend vorgesehen.

Zudem soll durch den zweigleisigen Ausbau zwischen Buch und Bernau ein Zehn-Minuten-Takt auf dem Abschnitt der S-Bahnlinie 2 möglich werden. Im südlichen Teil der Linie ist der Bau der zusätzlichen S-Bahnstation Kamenzer Damm zwischen den bestehenden Halten Attilastraße und Marienfelde in den Maßnahmen enthalten.